Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğasever bazı vatandaşlarımız, ülkemizde kış aylarının olduğunu bugünlerde bahar havası yaşandığını belirterek bu bahar havası nedeniyle bazı ağaçların erken çiçek açtığını dile getirerek bize fotoğraf gönderdiler.

Fotoğrafta görülen bir badem ağacı olduğunu ifade eden doğasever vatandaşlarımız “Normalde Şubat sonu Mart başı çiçeklenmeye başlayan badem, erik gibi ağaçlar şu günlerde çiçeklenmiş durumdalar. Yani erken bahar havası yaşanması ağaçları da şaşırttı” dediler.

Küresel ısınmanın etkisiyle kış aylarını artık bahar havasıyla yaşadıklarını ifade eden vatandaşlarımız, bu durumun doğayı da alt üst ettiğini ve bu nedenle hiçbirşeyin eskisi gibi olamayacağını sözlerine eklediler.