Ekonomist ve Vergi Uzmanı, Vergi Dairesi Eski Müdürü Göksel Saydam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin politikalarını hedef aldı. Saydam, hırsızlık sonucu elde edilen araçların devlet tarafından Resmi Hizmet Aracı (RHA) olarak kullanılması kararını sert sözlerle eleştirerek, “Hırsızlık malını kullananlar da hırsızlık yapan kadar suçludur” ifadelerini kullandı.

Göksel Saydam, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

“Bir yandan bütçedeki açığı azaltmak için mevcut resmi hizmet araçlarının satış yoluyla elden çıkarılması gerektiği konusunda ekonomistlerin genel bir görüş birliği varken, hükümetin 61 yeni motorlu aracı devlet hizmetine alması büyük bir hata. Bu durum yalnızca hukuki değil, ekonomik olarak da israf anlayışının bir göstergesidir. Araçların müdür ve müsteşarlara tahsis edilmesi, akıl almaz bir uygulamadır. Böyle bir duruma dünyanın başka bir ülkesinde rastlamak mümkün değildir.”

Saydam ayrıca, bu durumun ülkenin itibarını da zedelediğini belirtti. Açıklamasında, “Dünya nazarındaki bu rekorlarla lekelenen imajımız ne zaman ve nasıl temizlenecek?” ifadelerini kullandı.