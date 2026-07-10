Doğu Akdeniz Üniversitesi, bilimsel araştırma ve lisansüstü eğitimdeki yaklaşık 300 yüksek lisans ve doktora mezununu akademi ve iş dünyasına uğurladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, salı günü saat 20.00’de, 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi lisans üstü mezunlarının müzik ve alkışlar eşliğinde alana girişi ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, EMU Kentet Grubu tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile devam etti. Müzik dinletisinin ardından, EMU Kentet Grubu’na DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdiminde bulunuldu.

Programın devamında 2025 – 2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezunlarını temsilen Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans programı mezunu Elif Acu ve Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Doktora Programı mezunu Ezinne Favour Favour Ogulewe konuşma yaptı.

Mezunlar konuşmalarında azim, kararlılık ve hayallerin peşinden gitmenin önemine vurgu yaparak, elde edilen akademik birikimin yalnızca bireysel başarı için değil, topluma fayda sağlamak amacıyla kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2025–2026 Akademik Yılı Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Gazimağusa’nın tarihi atmosferinde 300’e yakın lisansüstü mezununu bilim dünyasına kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar değil, sorgulayan, araştıran ve toplumların geleceğini inşa eden yapılar olduğuna vurgu yapan Kılıç, DAÜ’nün yaklaşık 50 yıllık birikimiyle uluslararası alanda saygın bir araştırma üniversitesi olarak öne çıktığını belirtti.

Mezunlara seslenerek, aldıkları eğitimin yalnızca bir diploma değil, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sunma sorumluluğu olduğunu ifade eden Kılıç, hızla değişen dünyada yapay zeka, dijital dönüşüm ve bilimsel gelişmelerin önemine dikkat çekti.

Mezunların geleceği şekillendiren bireyler olmalarını beklediklerini belirten Kılıç, ailelere ve akademisyenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözüyle tamamladı.

Tören kapsamında, doktora mezunlarının tez ve eş tez danışmanlarına da katkılarından dolayı DAÜ Rektörü Kılıç tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.