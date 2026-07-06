2026 FIFA Dünya Kupası (FIFA 2026) son 16 turunda İngiltere ile Meksika kozlarını paylaştı.

Meksika diğer maçlarında olduğu gibi oyunu kısa sürede rakip yarı alana yıkmakta İngiltere karşısında zorluk yaşadı. İngiltere'nin de kendi yarı alanında topa sahip olmasına izin vermeyen Meksika, ilk tehlikeli pozisyonunu Raul Jimenez'le yakalasa da kaleci Pickford'u geçemedi.

Orta sahada sert ve çok adamlı baskı yaparak İngiltere'nin oyun kurmasına izin vermeyen Meksika, orta alandaki direncini iki kez kaybetti ve kalesinde peş peşe goller gördü. 36 ve 38. dakikalarda sahneye çıkan Jude Bellingham, İngiltere'yi 2-0 öne geçirdi.

İlk yarının son dakikalarında rakibi üzerine giden Meksika Julian Quinones'in 42. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2

Dev maçın ilk yarısı İngilizlerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere'nin bir topu direkten döndü. Rakibinin skoru eşitlemek için ileri çıkmasına izin vermeyen İngilizler. 54. dakikada Jarell Quansah'ın VAR incelemesi sonrası oyundan atılmasıyla 10 kişi kalsa da 60. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi.

Penaltıdan skoru 3-1 yapan Kane, bir süre sonra yaptığı faulle Meksika'nın penaltı kazanmasına sebep oldu. Raul Jimenez, 69. dakikada penaltıdan skoru 3-2'ye getirerek Meksikalıların ümitlerini yeniden yeşertti.

Kalan dakikalarda oyunu tek kaleye çevirerek rakibini savunmaya kapatan Meksika, sürekli orta yaparak şansını denese de aradığı golü bulamadı ve İngiltere karşılaşmayı 3-2 kazanarak adın çeyrek finale yazdırdı.