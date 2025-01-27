İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 62 bin öğrenci, 31 Ocak Cuma günü karnelerini alacak.

1 Şubat'ta başlayacak yarıyıl tatili 16 Şubat'ta tamamlanacak. Öğrenci ve öğretmenler, 17 Şubat Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 128 okulda yaklaşık 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 48 okulda yaklaşık 30 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi eğitim görüyor.

Ayrıca, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde yaklaşık 450 öğrenci eğitim alırken, KKTC genelindeki kamu ve özel okullarda 6 bin 300 öğretmen görev yapıyor.

-Eğitim öğretim takvimi

1 Şubat Cumartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 16 Ocak Pazar günü tamamlanacak.



İkinci dönem, 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 16 Haziran'da sona erecek.

Kolej Giriş Sınavının ikinci basamağı (KGS-2) 14 Haziran 2025 Cumartesi, Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları 17 - 20 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran Cumartesi günü, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 25 – 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 18 - 23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak ve meslek liselerinin 9. sınıflarına yerleşenler 23 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.