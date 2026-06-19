Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın yapılacak.

Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026-YKS, 20-21 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.

21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.