Belediyeden verilen bilgiye göre törene, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, KTEZO Genel Sekreteri Ersun Aytaç, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Mesleki ve Yaygın Eğitim Uzmanı Azize Ünerdi, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, ustalar, veliler ve öğrenciler katıldı.

-Doğruca

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan Mehmet Faysal Doğruca, farklı hayallerle çıktıkları eğitim yolculuğunda bir meslek öğrenmenin ve geleceği sağlam temeller üzerine kurmanın önemine değindi. Doğruca, mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Ailelere de seslenen Doğruca, her çocuğun farklı yeteneklerle dünyaya geldiğini, çocuklara bu yetenekleri keşfetme fırsatı verildiğinde mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmelerinin mümkün olduğunu söyledi. Başarının yalnızca akademik alanla sınırlı olmadığını vurgulayan Doğruca, meslek eğitiminin gençlerin hayatında önemli bir kapı açtığını belirtti.

-Aytaç

KTEZO Genel Sekreteri Ersun Aytaç ise, Mağusa Çıraklık Eğitim Merkezi’nin ikinci mezuniyet töreninde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çıraklık eğitimi yolculuğuna 16 yıl önce başladıklarını belirtti.

Mağusa ve İskele bölgelerinde, çıraklık eğitimine erişimin geçmişte sınırlı olduğunu ifade eden Aytaç, Kasım 2023’te Mağusa’da merkezin açılmasıyla bu erişimin önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Merkezin açılmasıyla birlikte gençlerin meslek eğitimine ulaşmasının kolaylaştığını vurgulayan Aytaç, bunun doğru bir adım olduğunu gösterdiğini söyledi. Mezun öğrencilere de seslenen Aytaç, aldıkları eğitim ve ustalarından edindikleri deneyimlerle hayata güçlü bir başlangıç yapacaklarını belirtti.

-Yarışan

Törende, sağlık problemi nedeniyle törene katılamayan Mağusa Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Cansu Canalp Yarışan’ın öğrencilere yönelik mesajı da okundu. Mesajında, öğrencilerin her zaman yanında olacağını vurgulayan Yarışan, mezunlara yeni yolculuklarında başarı dileklerini iletti.

-Tulga

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise konuşmasında, çıraklık eğitiminin 16 yıllık bir emek, inanç ve gönül işi olduğunu dile getirdi. Bu alana gönül vererek çalıştıklarını ifade eden Tulga, merkezin giderek büyüyen bir aileye dönüştüğünü söyledi.

Üretime ve iş gücüne katılımın ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Tulga, meslek eğitiminin gençlere “altın bilezik” kazandıran umut dolu bir yolculuk olduğunu ifade etti. Bu umudu büyütmenin herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Tulga, meslek eğitiminin güçlenmesinin üretimin güçlenmesi anlamına geldiğini kaydetti.

-Ardıç

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç da, mezun öğrencilerin başarılarını kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, edindikleri mesleklerin gençlere yaşam boyu değer katacak birer altın bilezik olduğunu söyledi. Ardıç, tüm mezunların yollarının açık olmasını diledi.

-Ünerdi

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Mesleki ve Yaygın Eğitim Uzmanı Azize Ünerdi de, mezuniyet töreninde büyük bir gurur yaşandığını ifade ederek, mezun öğrencileri, ailelerini, ustalarını ve öğretmenlerini kutladı.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Mağusa Çıraklık Eğitim Merkezi’nin hayalini kurdukları önemli projelerden biri olduğunu belirterek, merkezin hayata geçmesinde emeği geçen KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga’ya, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’na, öğretmenlere, ustalara ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Gazimağusa’nın çalışan, üreten, öğrencisiyle ve turizmiyle ülkeye değer katan özel bir şehir olduğunu dile getiren Uluçay, Mağusa Çıraklık Eğitim Merkezi’nin bu üretim kültürünü güçlendiren önemli kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

Gençlerin meslek sahibi olarak üretime katılmasının hem kent hem de ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Uluçay, “Bugün için bir haber yazılacaksa, gençlerimizle gurur duyduğumuzu yazın” dedi.

Tören, mezun öğrencilere belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.