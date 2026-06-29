Gençlik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, dört gün süren ve dün tamamlanan kursta Pınar Gündal, Doğay Erçağ, Barış Cambulat, Ender Öztunca ve Nazen Asil tarafından eğitim verildi.

Kurs kapsamında ayrıca Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından yeni liderlere yangın farkındalığı ve ilk yardım eğitimi de verildi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından yeni liderlere katılım belgeleri, eski liderler ile eğitim şeflerine ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, 2026 yaz dönemi kamplarına hazır olduklarını belirterek gençleri kamplara katılmaya davet etti.

Kamp dönemi hazırlıklarının her yıl olduğu gibi bu yıl da titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Ozanoğlu, Temel Lider Eğitim Kursu'nun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Ozanoğlu, kamplarda gönüllü olarak görev alacak eğitim şefleri ile liderlere ve liderlik eğitimini veren eğitmenlere katkılarından dolayı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına da eğitim desteğinden dolayı teşekkür etti.