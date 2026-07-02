Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi ve GAÜ SEM iş birliğiyle "Sertifikalı Diplomasi Okulu" programı başlatılıyor. Geleceğin diplomatlarını yetiştirmeyi amaçlayan kapsamlı programın dersleri 15 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.

Programa katılmak isteyen adaylar, başvuru ve kayıt işlemlerini 1 - 12 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Diplomasi alanında uzman akademisyenlerin ve deneyimli büyükelçilerin yer aldığı eğitim kadrosunda; Prof. Dr. Hasan Ünal, Doç. Dr. (E) Büyükelçi Hasibe Şahoğlu, Doç. Dr. Büyükelçi Hasan Ulusoy, Dr. Büşra Üzehan, Doç. Dr. Muharrem Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Celal Sakka ve Dr. Safiye Kocadayı gibi değerli isimler bulunuyor.

Katılımcılar eğitim süresince; uluslararası hukuk, bölgesel çatışma analizleri, ekonomi diplomasisi, müzakere ve arabuluculuk teknikleri gibi konularda dersler alacak.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan adaylar için program, 14 Ağustos Cuma günü düzenlenecek Sertifika Töreni ile sona erecek. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, +90 (548) 830 0212 numaralı telefondan veya @gaugausem Instagram hesabından iletişime geçebilirler.