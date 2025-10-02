Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası Gençlik Gücü Halı sahasında başladı. Turnuvada 4 kurumda medya çalışanları mücadele ediyor.

Açılışta KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser ve Başat ailesi adına Sedef Başat konuşma yapıp saygı duruşu ile maçlar start aldı. KTSYD Omaç Başat Halısaha Futbol Turnuvasında akam oynanan karşılaşmaları Mehmet Malek yönetti. Açılış maçında Akol Medya Yenidüzen’i mağlup ederken Tribün-Gelengül karşılaşması berabere sonuçlandı ve ilk maçların ardından Akol Medya lider oldu.

SONUÇLAR

Yenidüzen-Akol Medya: 6-8

Gelengül-Tribün: 2-2

TAKIMLAR Puan

Akol Medya 3

Gelengül 1

Tribün 1

Yenidüzen 0

8 EKİM ÇARŞAMBA

SAAT 18.00 Gelengül-Yenidüzen

SAAT 19.00 Tribün-Akol Medya