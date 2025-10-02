Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa ekibi Nice'i ağırladı.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 yendi.
Sarı lacivertli ekibe 3 puanı getiren golleri 3. ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı.
Konuk ekibin golü 37. dakikada penaltıdan Carlos 'tan geldi.
GOL 3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın ara pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.
13. dakikada Nice tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Louchet kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Carlos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topu alan Talisca, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.
22. dakikada kaleci Diouf'un yumrukladığı top kısa düştü. Talisca'nın göğsüyle indirdiği meşin yuvarlak Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleye giden topu savunma engelledi.
GOL 25. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0.
34. dakikada Nice penaltı kazandı. Hakem Srdjan Jovanovic, ceza sahası içinde oluşan karambolde Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
GOL 37. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Carlos, meşin yuvarlağı Ederson'un solundan filelere yolladı: 2-1.
39. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Clauss ceza sahasına ortaladı. Oosterwolde'nin sektirdiği meşin yuvarlağa Gouveia kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp auta çıktı.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
68. dakikada Clauss'un pasında topla buluşan Moffi, ceza yayı üzerinden yerden vurdu kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.
73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nene son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
89. dakikada Alvarez'in savunmanın arasından gönderdiği pasta topla buluşan En-Nesyri, ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Diouf gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.