At Yarışları Derneği'nin düzenlediği yarışlar, 25 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da Alayköy Hipodrumu'nda koşulacak. Dört grup halinde gerçekleşecek yarışlarda Akdoğdu Yemleri, Rüzgar Atlı Spor Kulübü ve 19 Mayıs Kupaları sahiplerini bulacak.
Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği tarafından düzenlenen yarışlar 25 Mayıs Pazar günü Alayköy Hipodrumu'nda gerçekleşecek.
Toplamda 4 gruptan oluşacak ve 16.30'da başlayacak yarışlara ilişkin detaylar şu şekilde:
B-1 Akdoğdu Yemleri Kupası
B-2 Rüzgar Atlı Spor Kulübü Kupası
A-1 ve A-2 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kupası