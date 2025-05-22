Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler arası Tenis Şampiyonası, bu yıl da genç sporcuların enerjisi, üniversiteler arası rekabet ve yüksek tempolu maçlarla dolu bir haftaya sahne oldu.

17 Mayıs’ta başlayan şampiyona, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) takımlarının katılımıyla gerçekleşti.

24 Mayıs Cumartesi günü, şampiyonanın final karşılaşmaları, organizasyonun ana sponsoru olan CLUB216 kortlarında oynanacak.

Maçlar boyunca ball boylar, elektronik çizgi hakem sistemi, kule hakemleri ve canlı skor ekranı olması izleyicilere üst düzey bir deneyim sunulacak. Günün sonunda ise tüm katılımcılar için düzenlenecek olan after party, şampiyonayı keyifli bir kapanışla sonlandıracak.

24 Mayıs Final Günü Programı

Yer: CLUB216 Tenis Kortları

Saat 16.00 – 3.’lük Maçı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)

Saat 18.30 – Şampiyonluk Maçı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)

DAÜ Takımı:

Fatma Kayol, Yana Kazakhstan, Asya Koçak, Emmanuel A. Obekpa, Rustam Sarmanoy, Arca Özdinak

GAÜ Takımı:

Turgay Vural Hıdıroğlu, Veronika Karimbayeva, Ersel Kalfaoğlu, Danil Kharin, Azra Şenay Yalkın, Ceren Özdemir

Bu yıl şampiyonaya katılan tüm üniversite takımları, oyun kaliteleri ve centilmenlikleriyle tribünlerden büyük alkış aldı. Özellikle genç sporcuların gösterdiği performans, hem antrenörler hem de izleyiciler tarafından takdirle karşılandı.

Final karşılaşmalarının yoğun bir katılımla takip edilmesi bekleniyor. Maçları korttan izleyemeyecek sporseverler ise USF’nin resmi web sitesi www.ncusf. com üzerinden canlı skorları anlık olarak takip edebilecek.

TURNUVA DİREKTÖRÜ ALİ TÜZÜNKAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI:

“USF olarak bu yılki tenis şampiyonasını hem sportif seviye hem de organizasyonel kalite açısından bir üst noktaya taşımayı hedefledik. Tüm üniversitelerimize, değerli sporcularımıza, antrenörlere, hakem heyetimize ve gönüllü ekibimize teşekkür ediyorum.

Özellikle final gününü sahiplenecek şekilde bizimle birlikte yürüyen ve büyük destek sağlayan ana sponsorumuz CLUB216 başta olmak üzere, organizasyonun her anında emeği geçen tüm paydaşlarımıza içtenlikle minnettarım.

Spora, gençliğe ve üniversite ruhuna katkı koyan herkese teşekkür ediyor, nice güzel organizasyonlarda yeniden buluşmayı diliyorum.”