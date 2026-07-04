Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou, Türkiye’nin önemli bir bölgesel aktör olduğunu belirterek, “Bu nedenlerle Avrupa’nın Türkiye ile işbirliğinden kaçınamayacağını anlıyoruz” dedi.

Bölgedeki jeopolitik değişikliklerle ilgili her ciddi tartışmanın Türkiye'yi de kapsaması gerektiğini kaydeden Demetriou, “Türkiye, önemli bir bölgesel aktör, NATO müttefiki, göç yönetiminde kilit ülke, enerji ve ulaşım merkezi konumundadır” dedi.

Türkiye-AB ilişkilerinin koşulsuz olmaması gerektiğini savunan Rum Başkan, "AB-Türkiye ilişkilerinde herhangi bir ilerleme, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ve tüm üye devletlerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi, uluslararası hukuka saygı ve üye devletlerin egemenlik haklarıyla bağlantılı olmalıdır" dedi.

Demetriou, Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgal ettiğini öne sürdü ve “Kıbrıs'ın devam eden işgali ve bölünmesi yalnızca Kıbrıs sorunu değildir. Bu bir Avrupa yarasıdır” dedi.

BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Holguin’in çabalarını desteklediklerini belirten Demetriou, “Ada’nın birleşmesi için Nikos Hristodulides’e her türlü desteği vereceklerini” söyledi.