Güney Kıbrıs’ın önde gelen gazetecilerinden Dionysis Dionisiou, Politis radyosuna yaptığı konuşmada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu, ''Toprak iadesi olmadan bir anlaşma Kıbrıslı Rumlar tarafından kolay kabul edilmez’’ dedi.

Dionisiou, “Özellikle Güzelyurt’un en az bir kısmının iadesi ve belirli kıyı bölgelerinin geri alınması şart. Bunlar olmadan yeni bir anlaşmanın Rum tarafında referandumda geçmesi çok zor” diye konuştu.

Rumların kademeli olarak toprak geri alması gerektiğini savunan Rum gazeteci, ‘’Örneğin kapalı şehir Maraş. Buna karşılık Kıbrıslı Türkler uluslararası statü yükseltmeleri (liman/havaalanı kullanımı, doğrudan ticaret gibi) elde edebilir’’ ifadelerini kullandı.

Donisiou, Rumlara da, ‘’Zaman geçtikçe Kıbrıs Sorunu sadece çözümsüz kalmıyor, giderek daha da karmaşıklaşıyor’’ uyarısı yaptı.