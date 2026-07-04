Don McCullin tarafından 1964 yılında Gaziveren'de çekilen ve World Press Photo arşivinde "Eşinin yasını tutan Türk kadını" olarak kayıtlı olan ikonik fotoğrafın, yıllardır Rum mağduriyeti gibi sunulmaya çalışıldığı belgelendi.

2018 yılında hayatını kaybeden Nevcihan Oluşum’un acısının propaganda malzemesi yapılması, Kıbrıs Türk halkının Muratağa-Sandallar, Kumsal ve Ayvasıl'da uğradığı katliamların üzerini örtmeye yetmedi.

Sosyal medyada faaliyet gösteren bazı Rum ve Yunan propaganda hesaplarının, 1974 Mutlu Barış Harekâtı'nı hedef alan paylaşımlarında kullandığı bir fotoğrafın gerçek bağlamının çarpıtıldığı ortaya çıktı.

Türk askerine yönelik asılsız suçlamaların yer aldığı paylaşımlarda, Rum kadınlara yönelik cinsel saldırı iddiaları öne sürülürken, görsel olarak ise Rum saldırılarının mağduru bir Kıbrıs Türk kadınının fotoğrafı kullanıldı.

Kullanılan fotoğraf, iddia edildiği gibi bir Rum kadını değil, 1964 yılında Rum saldırılarında eşini kaybeden Kıbrıs Türkü Nevcihan Oluşum'u gösterdi.

Söz konusu fotoğraf, savaş fotoğrafçısı Don McCullin tarafından 1964 yılında Gaziveren'de çekildi. Uluslararası alanda büyük yankı uyandıran ve World Press Photo tarafından "1964 Yılın Fotoğrafı" seçilen karede yer alan kadın, Rum propaganda hesaplarının iddia ettiği gibi bir Rum değil, Rum saldırılarında eşini kaybeden Kıbrıs Türkü Nevcihan Oluşum olduğu belirtildi.

Fotoğrafın World Press Photo arşivindeki açıklamasında da "Gaziveren, Kıbrıs. Bir Türk kadın ölen eşinin yasını tutuyor" ifadeleri yer alıyor. Buna rağmen aynı kare, yıllardır farklı bağlamlarda kullanılarak Rum mağduriyetinin simgesi gibi sunulmaya çalışılıyor.

2018 yılında hayatını kaybeden ve Gaziveren'de defnedilen Nevcihan Oluşum'un fotoğrafının gerçek kimliğinden koparılarak servis edilmesi, yalnızca yanlış bir paylaşım değil; tarihî gerçeklerin bilinçli biçimde çarpıtılması olarak değerlendiriliyor.

1974'e giden süreçte Kıbrıs Türk halkı uzun yıllar boyunca saldırılar, kuşatmalar ve katliamlarla karşı karşıya kaldı. EOKA ve diğer Rum silahlı grupların saldırılarında çok sayıda sivil yaşamını yitirdi, binlerce Kıbrıs Türkü göç etmek zorunda kaldı.

Muratağa-Sandallar katliamı, bu dönemin en ağır sivil katliamlarından biri olarak hafızalarda yer alıyor. Ağustos 1974'te kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşan siviller topluca öldürüldü; 16 günlük Selden bebekten 95 yaşındaki Hüseyin dedeye kadar çok sayıda masum insan toplu mezarlara gömüldü.

Bunun yanı sıra Kumsal, Ayvasıl, Taşkent ve Atlılar başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan katliamlar da Kıbrıs Türk toplumunun kolektif hafızasında derin izler bıraktı.

Tarihçiler ve araştırmacılar da Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıları çeşitli eserlerde belgeledi. Pierre Oberling'in Bellapais'e Giden Yol adlı kitabında, Kanlı Noel sürecinde yaşanan saldırılar, Kumsal baskını ve Kıbrıs Türk sivillere yönelik çeşitli şiddet olayları ayrıntılı biçimde aktarılıyor