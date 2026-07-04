Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber, “Avrupa’nın meselesi olduğunu” öne sürdü ve Avrupa Halk Partisi’nin, “adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması konusunda Rum tarafının yanında olduğunu” söyledi.

Weber, Avrupa Halk Patisi üyesi DİSİ’nin 50’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılarak, Kıbrıs sorununa da değindiği kısa bir konuşma yaptı.

Habere göre, “Avrupa’nın meselesi” olarak tanımladığı Kıbrıs sorununa “Kıbrıs’ın yanındayız” mesajını veren Weber, “İki devlet çözümünü kabul etmeyeceğiz. Türkiye’yi, Kıbrıs’ı yeniden birleşmeye götürecek müzakereler için uzlaşılmış çözüme dönmeye çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.