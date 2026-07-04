Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, amaçlarının Kıbrıs sorununa ilişkin çoklu konferansın bu yaz toplanması olduğunu yineledi.

Letimbiotis önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yazılı açıklamasını da değerlendirdi.

Holguin’in, Genel Sekreter tarafından yürütülen çalışmada Avrupa Birliği’nin oynayabileceği rolü kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Letimbiotis, bu açıklamanın TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasındaki görüşmeden bir gün sonra yapıldığı dikkate alındığında önemli olduğunu vurguladı.

Holguin’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunund ilerleme kaydedilmesi yönündeki çabaya bağlı kaldığını dile getirdiğini belirten Letimbiotis, Kıbrıs Rum tarafının, tüm taraflarla, BM ve AB’yle sürekli istişare halinde olduğunu ifade etti.

Letimbiotis gelecek hafta Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Başkanlarının da katılacağı NATO zirvesinin yapılacağına da dikkati çekti.

Değişmeyen amaçlarının, mümkün olduğu şekilde gayriresmi çoklu konferansın bu yaz toplanması olduğunu ifade eden Letimbiotis, Holguin’in Kıbrıs’a yaptığı son ziyarette de bunu dile getirdiğini söyledi.

Bu gayriresmi konferansın, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının açıklanması hedefine sahip olması gerektiğini yineleyen Letimbiotis, Kıbrıs sorununun özünün ele alınacağı bir konferans istediklerini belirtti.

Letimbiotis, gerek perde gerisinde gerekse kamuoyu önünde istişarelerin devam ettiğini, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması için yapıcı irade göstermesi gereken tarafın Türkiye olduğunu iddia etti.

Holguin’in açıklamasında genişletilmiş toplantıdan söz etmediği, Guterres'in uygun zemin olmadığı için ikinci bir düşünce içerisinde olup olmadığının sorulması üzerine Letimbiotis, böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Türkiye’den olumlu tavır beklediklerini kaydeden Letimbiotis, böylesi bir iradenin Türkiye tarafından ortaya konulması durumunda, gayriresmi konferansın toplanabileceğini ifade etti.

Letimbiotis, gayriresmi konferansın temmuz sonu veya ağustos başında toplanması yönündeki çabalarının devam ettiğini de belirtti.

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını yorumlaması istenen Letimbiotis, “Avrupa-Türkiye ilişkilerinde ilerleme eksikliğinden sorumlu biri varsa o da Türkiye’dir, Türkiye sadece AB’ye değil, AB üyesi üye olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne nasıl yaklaştığına bakmalıdır” dedi.

Letimbiotis Türkiye’nin ilerlemesine ilişkin görüşlerin, Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesinde net şekilde dile getirildiğini de söyledi.