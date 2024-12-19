Voleybol Federasyonu tarafından örganize edilen 2. Osman Çetintaş Kupası’nda U16 Kız yarı final müsabakaları Salı gecesi Arena Spor Salonunda oynandı.

Gecenin ilk yarı final karşılaşmasında Çamlıkspor (GMBÇS), rakibi Cihangir GSK nü 3-1 mağlup ederek Finale yükselen ilk takım oldu.

Bu müsabakanın ardından oynanan diğer Yarı Final karşılaşmasında DAÜ çok zorlu bir mücadelenin ardından rakibi MSA’yı 3-2 mağlup finale yükselen diğer takım oldu.

U17 Erkekler yarı final müsabakalarında GMBÇS, Maraş Gençlik SK’nü 3-0, KGM ise DAÜ’ni 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran kulüpler oldu.

2. Osman Çetintaş Kupasında U16 Kız ve U17 Erkek Finalleri 19 Aralık Perşembe akşamı Mağusa Arena Spor Salonunda oynanacak.