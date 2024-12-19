Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Futbol Şampiyonası devam ediyor. Bu kapsamda üniversiteler, grupların ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. Lefkoşa ve Gazimağusa’da yapılan üç maçta toplam 18 gol kaydedildi.

UFÜ VE GAÜ’DEN İKİDE İKİ

Göçmenköy Stadı’nda yer alan günün ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaştı. Mücadele 4-3’lük skorla GAÜ üstünlüğünde tamamlandı. Bu maçın ardından aynı statta Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Girne Üniversitesi (GÜ) karşılaştı. UFÜ, sahadan 6-0’lık farklı skorla galip ayrıldı.

UKÜ MAĞUSA’DA KAZANDI

Günün diğer maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Canbulat Stadı’nda rakip olurken, mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 3-2’lik skorla UKÜ oldu. Şampiyonaya 25 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.