Haravgi’nin haberine göre İki Toplumlu Çevre Komitesi’nin Rum eş başkanı Mihalis Loizidis KİPE’ye yaptığı açıklamada, bu çaba çerçevesinde Ada genelindeki eylemleri izlemek ve haritalandırmak için 4 kişilik münhal ilan edildiğini açıkladı.

Kıbrıslı Türk ve Rum bilim insanlarının Çevre Komitesi çerçevesinde, uzun süredir yukarıda sayılan tür bitkilerde hastalık yapan patojen organizmalar ile ilgilendiğini belirten Loizidis, Teknik Komite’nin üzerinde çalıştığı çözümlerin, faydalı böcekler ve/veya patojen organizmaların doğal düşmanı mikroorganizmalar ithal etmekle ilgili olduğunu söyledi.

Loizidis soruna Ada genelinde çözümler bulmaları için her iki toplumdan bilim insanlarını bir araya getirerek gruplar oluşturduklarını belirterek, bu çerçevede Komite’ye bilim insanları ile önlemlerin uygulanacağı bölgeler arasında bağlantı olacak ve sonuçları haritalandıracak ikisi Kıbrıslı Türk ikisi Rum olmak üzere 4 memur alımı yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

İşe alınacak 4 memurdan ikisinin uzmanlık alanının orman bölgeleri, ikisinin de tarımsal alanlar olacağını belirten Loizidis münhalin, İki Toplumlu Çevre Komitesi’nin faaliyetlerine destek işlevi gören BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ilan edildiğini, 4 kişilik münhalin AB ödeneğinden finanse edileceğini sözlerine ekledi.