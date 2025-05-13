Fileleftheros gazetesi, “Yağmacılara Karşı Savaş-İşgal Altındaki Topraklardaki Kıbrıs Rum Mallarıyla İlgili Mahkeme Kararının Siyasi Boyutu” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum mallarının “gasp edilmesi” davasından çıkan mahkûmiyet kararının, “Kuzeydeki gaspçıların eylemlerine, kararlı bir şekilde karşı koyma” açısından Rum Yönetimi’ne siyasi ve diplomatik olanaklar sunduğunu savundu.

Gazete bunların; “İşgal altındaki topraklarda yasadışı faaliyetlerin takibi yönünde uygulanan baskının sonuç verdiğini gösteren gelişmeler” olduğunu da ileri sürdü.

Gazete haberinde, KKTC’de bu karara ilişkin yapılan açıklamalara ve tepkilere de yer verdi.

İki Macar emlakçı için verilen mahkûmiyet kararına ilişkin ilk tepkiyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın verdiğini yazan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabulü sırasında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazete, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği yönetim kurulu üyesi Hüseyin Sadeghi’nin “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, Kuzey’deki Kıbrıs Rum mallarıyla ilgili konuların yönetilmesi konusunda etkili bir mekanizmayı teşkil etmesi umuduyla kurulduğu bununla birlikte Rum mahkemesinin kararının emlak sektörünü olumsuz bir şekilde etkileyeceği ” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Haberde ayrıca Hasan Erçakıca’nın Taşınmaz Mal Komisyonu ile makalesinden alıntılara da yer verildi.

“Kıbrıs” gazetesinde yer alan Maraş’ın açılması konusundaki haberi de aktaran gazete, Demokrat Parti eski Başkanı Serdar Denktaş’ın da konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında “KKTC ve Türkiye tarafından Kıbrıs Rum mallarıyla ilgili tutuklamalarla Rum Yönetimi’nin aldığı kararlara karşı belirli tedbirlerin alınamadığı” şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.