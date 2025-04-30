Güzelyurt’ta meydana gelen "Sahtekarlıkla eşya temini" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aikaterini Varvara Sarri yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının suç ortaklarıyla birlikte çalıntı banka kartlarıyla kuzeyde 413 bin TL tutarında harcama yaptıklarını öğrenildi. Zanlının Lefkoşa bölgesinde alışveriş yaptığı belirtildi. Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak, hakkında 6 gün tutukluluk emri alınan zanlının, mahkemenin ardından Lefkoşa Adli Şubeye teslim edildiğini kaydedildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 20 Ekim 2023 tarihinde Güney Kıbrıs'ta sakin 77 yaşındaki isminin baş harfleri G.N olan bir adamın 23 Ekim 2023 tarihinde saat 08:00 raddelerinde yapmış olduğu şikâyette, yaklaşık 13 gün önce Güney Kıbrıs'taki ikametgahından kendisine ve eşine ait banka kartlarının çalındığını ve hesaplarında yaptığı kontrolde harcamaların Kuzey Kıbrıs’ta yapıldığının tespit edildiğini ve şikâyetçi olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine yapılan tahkikat neticesinde mesele ile bağlantılı konu kartlardan KKTC' de harcama yapan kişilerin zanlı ile birlikte şu an aranmakta olan 2 kişinin daha olduğunun tespit edilerek aleyhlerine 1 Kasım 2023 tarihinde derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis memuru alınan tutuklama emri ışığında huzurda bulunan zanlı Aikaterini Varvara Sarri’nin 25 Nisan 2025 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısından giriş yapmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meselenin Lefkoşa’da araştırıldığını, aranan şahıslar olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.