Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasıyla meydana gelen facia, geride acılı aileler ve umutlu bir bekleyiş bıraktı.

Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 20 kişiye ulaşmak için denizde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Faciada kayıp olanlar arasında 20 yaşındaki Süleyman Erdoğan da bulunuyor. Ailesiyle KKTC'de yaşayan Erdoğan'ın, arkadaşıyla birlikte birkaç günlüğüne Mersin'e tatil yapmak için gittiği öğrenildi.

Süleyman Erdoğan'ın, geminin batmaya başlaması üzerine önce yolcuların tahliye edilmesine yardım ettiği, ardından iki küçük kız çocuğunu fark ettiği belirtildi.

Erdoğan'ın ablası Aslı Erdoğan şöyle konuştu:

"Kardeşim önce insanları tahliye etmeye çalışıyor. Sonra gemiden çıkacağı sırada iki küçük kız çocuğu görüyor. Arkadaşına 'Bekle' diye sesleniyor. İlk çocuğu kurtarıyor. Aldığımız duyumlara göre diğer kız çocuğunu almaya çalışırken gemi tamamen batmaya başlamış."

İddiaya göre Erdoğan, ikinci çocuğu kucağındayken çevresindeki bir kişiye "Çocuğu çıkar" diyerek küçük kızın kurtarılmasını sağlamaya çalıştı. O andan sonra gençten haber alınamadı. Aslı Erdoğan, "Kendisi kurtulabildi mi bilmiyoruz, haber alamıyoruz. Zaten denizi sevmeyen bir insandı" dedi.