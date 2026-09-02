Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın kendisine sarıldığı fotoğrafların sosyal medyada eleştirilmesi üzerine açıklama yaptı.

Arıklı, söz konusu fotoğrafın yaşadığı acı bir an üzerinden gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Arıklı paylaşımında, “Yazıklar olsun. Ben orada ağlıyordum. Sayın Cumhurbaşkanı insanlık örneği göstererek bana sarıldı ve teselli etmek istedi. Bunu bile kullandınız ya. Allahınızdan bulun e mi?” ifadelerini kullandı.