Girne açıklarında pazar günü batan yolcu gemisinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Eskişehirli Elmas Demir'in kızı Özge Demir, annesinin gemide mahsur kaldığı anlara ilişkin görüntülere ulaştıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye’den çalışmak için Girne'ye gelen Elmas Demir, çalıştığı otelin satılmasının ardından Türkiye’ye giriş-çıkış işlemlerini yapmak üzere 30 Ağustos günü saat 11.00'de Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisine bindi.

Girne açıklarında yaşanan facianın ardından gemi derin sulara battı. Toplam 267 kişinin bulunduğu gemide 8 kişi hayatını kaybederken, Elmas Demir'in de aralarında bulunduğu 20 kişiden haber alınamadı.

"DİRİSİ BULUNAMADI AMA EN AZINDAN ÖLÜSÜ BULUNSUN"

Elmas Demir'in kızı Özge Demir, gemi alabora olduğu sırada çekilen görüntüleri izlediklerini ve tesadüfen annelerini görüntülerde fark ettiklerini söyledi.

Özge Demir, “Biz videoları da izledik. Çoğu kişi ‘Gemiyi geri döndürün’ diyor ama döndüren olmuyor. Üstlerinden kapıları kilitliyorlar. Hatta annemin bir tane videosu var. Yukarıdan kurtulanlar video çekmiş. Annem elini çocuğun birine uzatıyor ama kimse yardım etmiyor. Resmen yardıma muhtaç bir şekilde orada ölüme terk edilmiş bir şekildeydi.” diye konuştu.

Özge Demir, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Şimdiye kadar tamam, dirisi bulunmadı ama en azından ölüsünün bulunup bir mezarını sevmek istiyoruz. Biz burada çok mağdur bir şekildeyiz. Yardımlarınızı istiyoruz. Ne olursunuz annemi görün, annemi bulun. Çaresiz bir durumdayız."

Annesinin bulunması için çağrıda bulunan Demir, babasının da Kıbrıs'ta perişan halde beklediğini ifade etti.

Demir, "Benim annem zaten orada, babam orada perişan, hasta şekilde. Her gün bir televizyon karşısına geçip ağlıyor, 'Benim karımı bulun' diye. Hastaneleri gezdi, morgları gezdi. Ne olursunuz artık seslerimizi duyun. Benim annemin en azından ölüsünün bulunmasını istiyorum." dedi.

"ANNEM ÇIRPINIRKEN GÖZÜKÜYOR"

Özge Demir, geminin hareket etmesinin ardından yaşananlara ilişkin bazı görüntüleri incelediklerini ve annesini bu görüntülerden birinde fark ettiklerini söyledi.

Annesinin çırpınırken gözüktüğünü söyleyen Demir, "Videoyu duraklattığımızda fark ettik biz de annemi. Deli olduk; nasıl arayacağız, nasıl haber alacağız? Buralarda perişan olduk biz. Ne olursunuz yardımcı olun. Tamam, dirisinden vazgeçtik ama ölüsünü bulun bize." ifadelerini kullandı.

"BABAM KANSER HASTASI, KIBRIS’TA ANNEMİ ARIYOR"

Babası Abbas Demir’in kanser hastası olduğunu belirten Özge Demir, annesinin gemiye binmesinin ardından babasıyla telefonla görüştüğünü anlattı. Özge Demir, "Saat 11.00 civarlarında babamı aramış, ‘Bindim ben’ demiş. Saat 11.30’da yine gemide konuşmuşlar. Saat 12.00’de her şey kesilmiş, babam ulaşamamış. O adam oralarda perişan oldu, hasta bir şekilde, tek başına. Gidemiyoruz yanına." diye konuştu.

Ailesinin büyük bir acı yaşadığını dile getiren Demir, "Eve ateş düştü, ocağımıza ateş düştü. Yüreklerimiz yanıyor. Annemizin bulunmasını istiyoruz. Ne olursunuz toprağı bari olsun. Toprağını bari sevelim." dedi.

Annesi Elmas Demir ile son olarak 3 gün önce konuştuğunu söyleyen 36 yaşındaki Cemal Demir de gözyaşı dökerek, “İzledim. Annemin çığlık seslerini duydum. Yani çıkamadığını, el uzatıyorlar, elini uzatıyor ama kimsenin yardım etmediğini görüyorum. Annem bağırıyor, ‘Tut tut’ diye bağırıyor. İçine giriyor annem, resmen içine giriyor gemi batarken. Yani bu bir ihmal. Benim annem 2 gündür, 3 gündür denizin altında, çıkmıyor. Ben ne yapacağım? Biz haberini alamıyoruz. Yani denizin altında mı, sürüklendi mi onu da bilmiyoruz. Yani cesedini alacak mıyız, alamayacak mıyız, onu da bilemiyoruz. Benim annemi verin, ölüsünü istiyorum artık. Dirisini vermediniz, ölüsünü verin benim annemin. Ben annemi istiyorum” diye konuştu.