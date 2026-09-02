Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın devam eden soruşturma sürecinin selameti ve sağlıklı yürütülebilmesi için Başbakan Üstel tarafından görevden alınması çağrısı yaptı.

Yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma Bakanının suçlu olup olmadığına karar verecek konumda olmadığını vurgulayan Özersay “Ancak bu soruşturmanın selameti ve gerçeğin ortaya çıkabilmesi için Erhan beyin geçici bir süre için dahi olsa o görevden ayrılması, sürecin önünü açması en doğru karar olacaktır. Bunu kendisi yapmayacaksa Ünal beyin yapması bir diğer seçenektir” dedi.

“DELİLLERİN KARARTILMASI İHTİMALİ VAR”

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Ulaştırma Bakanlığına bağlı limanlar ve diğer birimler gerek geminin yeterliliği gerekse kaptan ve mürettebatın belgeleriyle ilgili olarak yapılacak soruşturmada Bakan’ın hiyerarşik otoritesine bağlıdır ve delillerin karartılması, yok edilmesi gibi ihtimaller dikkate alındığında bu süreç devam ederken Bakan’ın görevde olması riskler içermektedir.

Ulaştırma Bakanının ihmali var veya kusurludur demiyorum, bunu diyebilecek durumda da değilim ama gerçeğin ortaya çıkabilmesi için o görevde kalmaması gerekir diye düşünüyorum. Kendisi istifa etmeyi düşünmüyor, bu çok belli ancak Ünal beyin kendisini görevden alması bir diğer seçenek olarak orada duruyor” ifadelerini kullandı.