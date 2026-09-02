Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi faciasının ardından kendisine yöneltilen istifa çağrılarına yanıt verdi.

Nazar Erişkin’in sunduğu programa katılan Arıklı, özellikle kayıp yakınlarının dile getirdiği istifa çağrılarıyla ilgili konuşarak, “Birileri istedi diye istifa edecek değilim” dedi.

Girne Limanı’nda günlerdir yakınlarından haber bekleyen ailelerden de Arıklı’ya yönelik tepkiler ve istifa çağrıları yükselirken, Bakan Arıklı görevinden ayrılmayı düşünmediğini ortaya koydu.

Arıklı, kendisine yöneltilen çağrılara “Birileri istedi diye istifa edecek değilim” sözleriyle karşılık verdi.