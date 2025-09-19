Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in “Garantörlük demek iki devlet demektir, federasyon demek garantörsüzlük demektir” açıklamasına yazılı bir açıklamayla karşılık verdi.

Erhürman, Üstel’in sözlerinin siyaseten farklı bir görüş değil, doğrudan yanlış olduğunu belirterek, “Bu kadar yıldır bu ülkede siyaset yapan bir kişinin bunların doğru olmadığını bildiğine inanmak istiyorum. Çünkü iki cümle de yanlış, hem de iki artı iki beş eder demek kadar yanlış” dedi.

CTP lideri, Kıbrıs Türk halkının beş yılını kaybettiğini savunarak, “Asıl sorun geleceğin bu yanlışlar ve bilgisizlik üzerine inşa edilmeye çalışılmasıdır” ifadelerini kullandı.