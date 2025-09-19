4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, garantörlük konusuna ilişkin Başbakan Ünal Üstel'in yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Akıncı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Kıbrıslı Türk toplumunu yönetme iddiasında olanlar “Garantörlük demek, iki devlet demektir” derken zahmet edip garanti anlaşmasına bir göz atsalar, durumun bunun tam da tersi olduğunu anlayacaklar. Okusalar görecekler ki , garantörlük, Kıbrıs’ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve anayasal düzenini kapsamaktadır. Dolayısıyla bu sözler ya bir bilgisizlik ürünüdür ya da seçim amaçlı bir çarpıtmadır. Her iki durum da düzeltilmeye muhtaçtır. Seçim dönemleri toplumun aldatılma değil, aydınlatılma süreci olarak değerlendirilmelidir”