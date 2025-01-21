Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) düzenlenen “İKAS Health Run” yarışı Pazar günü gerçekleştirildi.

İKAS Süpermarket ile KKTC Atletizm Federasyonu ve Erbulut Cimnastik Kulübü işbirliğinde düzenlenen “İKAS Health Run” etkinliğinde koşucular 10 kilometrelik parkurda yarıştı.

“Geleceğe nefes kat!” sloganı ile düzenlenen yarışta dereceye giren sporculara madalya, Near East Hayat Sigortası, Yakın Doğu Hastanesi’nden kalp check-up ve para ödülleri takdim edildi. Erkekler kategorisinde dereceye giren yarışmacılara ödüllerini İKAS Süpermarket Müdürü Bayram Demirdağ verirken, kadınlar kategorisinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri ise Atletizm Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı tarafından takdim edildi.

İKAS Süpermarket Müdürü Bayram Demirdağ, etkinliğin amacının topluma sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve spor bilincini artırmak olduğunu vurguladı.

"SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ"

Demirdağ, “İkas olarak, toplumun sağlığına ve mutluluğuna önem veriyoruz. Bu etkinlikle, insanları hareket etmeye, spor yapmaya ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeye teşvik etme alışkanlığını aşılamak istiyoruz. Aynı zamanda, sporun sosyal bir aktivite olduğunu ve insanların bir araya gelerek daha güçlü bağlar kurmalarına yardımcı olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Etkinliğin bir diğer önemli amacının Kuzey Kıbrıs’ta sporun daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Demirdağ, “Kuzey Kıbrıs’ta spor potansiyeli oldukça yüksek. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve sporun her yaştan insanın hayatına dokunmasını sağlamak istiyoruz. Bu etkinlik, sporun sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu gösteriyor. Bu nedenle her yıl düzenli olarak Ocak ayının üçüncü haftasında düzenlenecek olan İKAS Health Run koşularının, kısa sürede geleneksel bir hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan İKAS HEALTH RUN’da dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Yarışmanın birincileri 30.000 TL, ikincileri 20.000 TL, üçüncüleri ise 10.000 TL para ödülünün sahibi oldu.

Dördüncü, beşinci ve altıncı olan sporculara Near East Hayat Sigortası hediye edilirken, yedinci ve sekizinci olan sporcular Yakın Doğu Hastanesi’nden kalp check-up kazandı.

Dereceler şu şekilde oluştu:

Kadınlar

1. Ezgi Kaya

2. Juliia Zozuva

3. Melda Ünal

Erkekler

1. Azat Demirtaş

2. Bahattin Üney

3. Hakan Tazegül