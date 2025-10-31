İskele Sanayi Sitesi, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) Başkanı Serkan Kırmızı öncülüğünde düzenlenen kahve sohbetinde, bölge esnafı, Halk Bankası temsilcileri ve birlik yönetimi bir araya geldi.

Buluşmada, esnafın güncel sorunları, düşük faizli kredi olanakları, sanayi bölgesinin gelişimi ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

Sıcak Kahve Sohbetinde Samimi Buluşma

Sabah kahvesi etkinliğinde, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği yönetimi ile bölge esnafı yoğun katılımla bir araya geldi.

Toplantıya Birlik Başkanı Serkan Kırmızı, yönetim kurulu üyeleri, Halk Bankası İskele Şube Müdürü İsmail Balıkçıoğlu ve Krediler Bölümü Sorumlusu Özge Sayla katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, dayanışma, iş birliği ve yerel kalkınma vurgusu ön plana çıktı.

Halk Bankası’ndan Esnafa Düşük Faizli Kredi Desteği

Toplantıda söz alan Halk Bankası temsilcileri, esnafa özel düşük faizli kredi olanaklarını ve destek programlarını anlattı.

Özge Sayla, bankanın sunduğu finansman modelleri hakkında detaylı bilgi vererek, esnafların işletmelerini büyütmeleri için uygun kredi fırsatlarını paylaştı.

Katılımcılar, Halk Bankası’nın sunduğu çözümlerle ilgili sorularını doğrudan iletme imkânı buldu.

Esnafın Sorunları ve Ortak Çözüm Arayışı

Toplantının bir diğer önemli gündemi, İskele Sanayi Bölgesi’nin altyapı ve lojistik ihtiyaçları oldu.

Birlik Başkanı Serkan Kırmızı, esnafın sorunlarını doğrudan dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı:

“Sanayi bölgemizin sürdürülebilir gelişimi için tüm paydaşlarla ortak hareket edeceğiz. Esnafımızın refahı, bizim önceliğimizdir.”

Dayanışma ve Gelişim Vizyonu

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişiyle tamamlanırken, birlik yönetimi esnafa yönelik desteklerinin artarak süreceğini belirtti: