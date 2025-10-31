KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı sırada Rum polisince tutuklanan Cenk Tosunoğlu hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen duruşmada Rum polisi, soruşturmanın devamı sebebiyle Tosunoğlu hakkında 3 günlük tutukluluk talebinde bulunurken Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi de bu talebi onayladı.

Haberde, tutuklamaya ilişkin bilgilerin, Almanya’nın Bavyera eyaleti siber suç birimi tarafından toplandığı belirtilirken Tosunoğlu’nun tutuklamaya itiraz etmediği ve iş birliğine hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi.