BBC'nin araştırmasına göre, çoğunluğu İngiliz en az 30 çocuğun KKTC'deki tüp bebek tedavilerinde ailelerin seçtiği donörler yerine farklı donörlerden dünyaya geldiği tespit edildiği belirtilmişti.

Şüpheli vakaların yarısının Lefkoşa'daki Doğuş Tüp Bebek Merkezi'nde 2012-2024 yılları arasında yapılan tedavilerle bağlantılı olduğu açıklanmıştı.

Doğuş Tüp Bebek Merkezi Merkez Sorumlusu Dr. Şevket Alptürk, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yasal mevzuata bağlı faaliyet gösterdiklerini belirterek, “BBC yayınları incelendiği zaman siyasi amaç taşıdığı ortadadır.” dedi.

Alptürk, son günlerde şahsı ve merkezle ilgili sosyal medya ve basında yer alan iddialarla yönelik basın açıklaması yaptı.

Doğuş Tüp Bebek Merkezi’nin kuruluş onayının, Sağlık Bakanlığı tarafından yasal mevzuata bağlı olarak verildiğini belirten Alptürk, kuruluş tarihinden bugüne kadar merkezde yapılan tüm işlemlerin yasa ve tüzüklere bağlı yapıldığı, tüm işlemlerin de Sağlık Bakanlığına bildirildiğini kaydetti.

BBC yayınlarında iddia edilen işlemlerle ilgili şahsı veya Doğuş Tüp Bebek Merkezine ait resmi, imzalı, kontratı olan hiçbir belge ibrazı olmadığını belirten Alptürk, iddia edilen hastalarla ilgili olarak şahsına ait internet sitesinden veya yüz yüze hiçbir yazışma veya görüşmesinin olmadığını dile getirdi.

Alptürk, www.dogusivfcentre.co.uk internet sitesinin şahsına ait olmadığını ve kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını da belirterek, şunları kaydetti:

“Cryos Bank'tan e-posta kullanarak sperm siparişlerinin yapılabileceği ile ilgili yazışmalar da şahsıma ait olmayan bir siteden yapılmıştır. Cryos sperm bank tarafından Doğuş Ivf Center'ın ‘kara listeye’ alındığına dair şahsıma ve/veya şahsıma ait internet sitesine www.tupbebekkibris.com ve/veya Doğuş Tüp Bebek Merkezine yazılı bir bildirim yapılmamıştır. Birleşik Krallık’taki iddia edilen www.cyprusivf.cu.uk internet sitesi de şahsıma ve/veya merkezime ait değildir. BBC'nin haberinde de görüldüğü gibi şahsımın ve/veya Doğuş tüp bebek merkezinin Cryos sperm banktan hiçbir sperm donör talebi olmamıştır. Ayrıca BBC yayınlarında iddia edilen 2012-2024 yılları arasında Doğuş tüp bebek merkezi dışında işlem yapılmış hastalarla ilgili diğer iki tüp bebek merkezinin adı BBC tarafından niye açıklanmıyor. BBC taraflı bir kuruluş mu. Bu konu ile ilgili BBC yayınları incelendiği zaman siyasi amaç taşıdığı ortadadır.”