Ünlü Sırp festival şirketi EXIT, Girne Kalesi’nde düzenleyeceği “Nexus” müzik etkinliğinden çekildi. EXIT, Rumlardan özür diledi.

Şirketten yapılan açıklamada, Rumların endişelerini dinlediklerini ve Rumları haklı bulduklarına işaret edildi.

Açıklamada ''Bu projeye katılmayı kabul ettiğimiz için samimi ve derin üzüntümüzü dile getiriyoruz ve Kıbrıs kamuoyuna EXIT’in bundan çekilmeye karar verdiğini bildirmek istiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Rumların ‘Girne bizim şehrimiz, Türklerin işgali altında’ iddiasına da destek verilen açıklamada; “Girne ve Girne Kalesi’nin Rumlar için derin tarihsel ve duygusal önemini anladık” denildi.

Rum yönetimi ''Girne’nin işgal altında bir Rum toprağı olduğunu'' iddia ederek Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’e şirket festivalden çekilsin baskısı yapmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ELAM Avrupa Parlamentosu milletvekili Geadis Geadi, etkinliğin iptali için yoğun diplomatik girişimlerde bulunduklarını söylemişti.

Geadi süreci şöyle anlattı:

“12 Ağustos’ta etkinliği ilk kez gündeme getirip kınadık. Ardından Sırbistan’ın Kıbrıs, Brüksel ve İsviçre’deki büyükelçilikleriyle temasa geçtik. Sırbistan hükümet yetkilileriyle görüştük. Organizatörler ve hukuki danışmanlarıyla telefon konferansı düzenledik. Görüşme sırasında organizatörler özür diledi ve etkinlikten çekilme niyetlerini dile getirdi. Daha sonra beni aradılar, etkinlikten resmen çekildiklerini bildirdiler.”