Türkiye Cumhuriyeti (TC) Emniyet Genel Müdürü (EGM) Ali Fidan, Polis Genel Müdürü (PGM) Ali Adalıer’in davetlisi olarak güvenlik ve işbirliği konularında temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye geldi.

Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Fidan ve beraberindeki heyet, PGM’ye gelişlerinde Polis Genel Müdürü Ali Adalıer tarafından şeref mangasıyla karşılandı.

Polis Genel Müdürlüğü ziyaret defterini imzalayan Fidan, ardından polis müzesini gezdi, Kıbrıs Türk polisinin tarihi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette daha sonra Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında mevcut “Güvenlik ve İşbirliği Protokolü” kapsamında; iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin gözden geçirilmesi, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve polis teşkilatları arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirme toplantısına geçildi.

Toplantı, Emniyet Genel Müdürü Fidan ve Polis Genel Müdürü Adalıer’in başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla gerçekleştirildi.