Sağlık Bakanlığı, KKTC’de herhangi bir tüp bebek merkezinde sperm veya yumurta donasyonu yoluyla tedavi görmüş; tedavi süreci, kullanılan donör bilgileri veya çocuğunun genetik kökeni konusunda şüphe veya endişe taşıyan aileleri Bakanlığa başvuru yapmaya çağırdı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada başvuruların [email protected] e‑posta adresi üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Açıklamada, KKTC’de faaliyet gösteren bazı tüp bebek merkezlerinde gerçekleştirilen tedavilerde, hastaların tercih ettiği veya kendilerine bildirilen sperm ve/veya yumurta donörlerinden farklı donörlerin kullanılmış olabileceğine ilişkin uluslararası basına yansıyan iddialar üzerine ilk günden itibaren detaylı bir araştırma süreci başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle araştırılabilmesi, varsa benzer durumların tespit edilebilmesi ve olası mağduriyetlerin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla şüphe ya da endişe taşıyan tüm ailelerin Sağlık Bakanlığı’na başvurmaları istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle; kendilerine bildirilen veya seçtikleri donörün kullanılmadığından şüphelenen, DNA/genetik test sonuçlarında kendilerine verilen donör bilgileriyle uyumsuzluk tespit eden, tedavi sırasında donörün kimliği, özellikleri veya tıbbi geçmişi konusunda kendilerine verilen bilgilerle ilgili tereddüt yaşayan benzer şekilde mağdur edilmiş olabileceğini düşünen KKTC vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının Bakanlığımıza başvuruda bulunmaları çağrısında bulunuyoruz.”

Başvuruların yürütülen inceleme ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla gizlilik ve kişisel verilerin korunması ilkeleri çerçevesinde ele alınacağı belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı açısından hasta güvenliği, çocukların sağlık hakkı, doğru genetik ve tıbbi bilgiye erişim ile tüp bebek uygulamalarının mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin temel öncelik olduğu kaydedildi.