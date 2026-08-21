KKTC'de akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş 2026 yılında da sürücünün cebini zorlamaya devam ediyor.

Önceki gün yürürlüğe giren son 4 TL'lik artışla birlikte, yılın ilk 8 ayında akaryakıta 5 ayrı zam yapılmış oldu. Son artışın ardından 95 oktan benzin 68,12 TL'ye, 98 oktan benzin 69,12 TL'ye, Euro Diesel ise 67 TL'ye yükseldi.

MART AYINDA ÜÇ ZAM BİRDEN

2026 yılına 95 oktan benzinde 46,12 TL, 98 oktanda 47,12 TL ve Euro Diesel'de 45,25 TL seviyeleriyle girildi.

Yılın ilk akaryakıt zammı 5 Mart'ta geldi. Sadece bir hafta sonra, 12 Mart'ta fiyatlar bir kez daha artırıldı. Mart ayının üçüncü zammı ise 26 Mart'ta yürürlüğe girdi. Böylece yalnızca üç hafta içerisinde 95 oktan benzinin litre fiyatı 46,12 TL'den 61,12 TL'ye yükselerek 15 TL birden arttı.

TEMMUZ VE AĞUSTOSTA İKİ ZAM DAHA

Mart ayının ardından bir süre değişmeyen pompa fiyatları 31 Temmuz'da yeniden yükseldi. Benzin ve Euro Diesel'e 3'er TL zam yapılırken, 19 Ağustos'ta yeni bir artış kararı daha geldi. Son düzenlemeyle 95 ve 98 oktan benzin ile Euro Diesel'in litre fiyatı 4'er TL artırıldı. Gazyağının fiyatı ise son iki zamda değişmedi.

95 OKTAN 22 TL ARTTI

Yıl başındaki fiyatlarla son fiyatlar karşılaştırıldığında artışın boyutu daha net ortaya çıkıyor. 95 oktan benzin 46,12 TL'den 68,12 TL'ye çıkarak 22 TL, Euro Diesel ise 45,25 TL'den 67 TL'ye yükselerek 21,75 TL pahalandı.

Buna göre yılın ilk sekiz ayında 95 oktan benzindeki toplam artış yaklaşık yüzde 47,7, Euro Diesel'deki artış ise yüzde 48,1 oldu.

BİR DEPOYA 1.100 TL EK YÜK

Fiyat artışının sürücüye yansıması ise 50 litrelik bir depo üzerinden çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Yıl başında 95 oktan benzinle 50 litrelik bir depoyu doldurmak 2 bin 306 TL tutarken, son zamla aynı depo 3 bin 406 TL'ye doluyor.

Başka bir ifadeyle KKTC'deki bir sürücü, yalnızca sekiz ay içinde aynı 50 litrelik benzin deposu için 1.100 TL daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.