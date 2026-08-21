Benzinciler Birliği KKTC’de akaryakıt fiyatlarını Güney Kıbrıs ve Türkiye’yle kıyaslayarak, net bir maliyet avantajı bulunduğunu kaydetti.

Başkanı Levent Çağdal, yazılı açıklamasında, “Bu avantaj, küresel ve yerel ekonomik zorlukların sürdüğü bir dönemde, lojistik sektörü ve hanehalkı bütçesi için kritik bir koruma sağlamaktadır” dedi.

Özellikle euro dizelde en uygun pazar bölgesinin KKTC olduğunu kaydeden Çağdal, bugün itibarıyla KKTC’de euro dizelin litre fiyatının 67 TL, Güney Kıbrıs’ta 99,24 TL, Türkiye’de ise 83 TL olduğunu belirtti. Çağdal, buna göre euro dizelin Güney Kıbrıs’ta KKTC’ye kıyasla litre başına 32,24 TL, yüzde 48,12; Türkiye’de ise 16 TL, yüzde 23,88 daha pahalı olduğunu kaydetti.

Kurşunsuz 98 benzinin ise KKTC’de 69,12 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 93,10 TL olduğunu belirten Çağdal, aradaki farkın yüzde 34,70 olduğunu ifade etti.

Çağdal, kurşunsuz 95 benzinin litre fiyatının KKTC’de 68,12 TL, Güney Kıbrıs’ta 88,09 TL, Türkiye’de 73 TL olduğunu; buna göre fiyatın Güney Kıbrıs’ta yüzde 29,32, Türkiye’de yüzde 7,16 daha yüksek olduğunu söyledi.

KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki brüt asgari ücretlerin dizel satın alma gücünü de karşılaştıran Çağdal, 1 euro 55,75 TL olarak esas alındığında, KKTC’de 70 bin 893 TL olan brüt asgari ücretle 1.058 litre dizel alınabildiğini kaydetti; Güney Kıbrıs’ta 60 bin 656 TL olarak verilen brüt asgari ücretle 611 litre; Türkiye’de 33 bin 30 TL olarak verilen brüt asgari ücretle ise 398 litre dizel alınabildiğini ifade etti.

Çağdal, bu hesaplamaya göre KKTC’deki brüt asgari ücretin, Güney Kıbrıs’takine kıyasla ayda 447 litre, yüzde 73,12; Türkiye’dekine kıyasla ise 660 litre, yüzde 165,89 daha fazla dizel yakıt alımına imkan verdiğini belirtti.

KKTC’de akaryakıt üzerindeki vergi yükünün “yok denecek düzeyde” tutulmasının pompa fiyatlarının bölge ülkelerine göre daha düşük kalmasını sağladığını ifade eden Çağdal, bunun nakliye, turizm ve taşımacılık gibi sektörler açısından da koruyucu bir unsur olduğunu kaydetti.

Çağdal, bunun yanında, akaryakıt fiyatlarındaki avantajın halkın günlük yaşamda karşı karşıya olduğu ekonomik koşullarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Temel gıda maddeleri ve günlük tüketim ürünlerindeki yüksek fiyatların hayat pahalılığı üzerindeki baskıyı artırmaya devam ettiğini belirten Çağdal, “Akaryakıttaki bu net fiyat avantajı tek başına yeterli değildir.” dedi.

Çağdal, “vatandaşın bütçesinin rahatlatılması ve geçim sıkıntısının azaltılması için gıda ve temel tüketim ürünlerindeki kontrolsüz fiyat artışlarını durduracak somut adımların acilen atılması gerektiğini” söyledi.

Akaryakıtta düşük vergi politikasıyla sağlanan koruyucu modelin sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Çağdal, çarşı ve pazarda genel fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çözümlerin de devreye konmasının önem taşıdığını ifade etti.