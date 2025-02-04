Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti.

Komite, bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Özel Hastaneler İşletmecileri Birliği, KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Ahmet Savaşan katıldı.