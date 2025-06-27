Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre saat 11.00’de yapılan toplantıda komite, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun‘un önerisiyle, gündeminde bulunan “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu (Değişiklik) Yasa Önerisi, UBP Grubu Adına Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un önerdiği “İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Önerisi”, “290/4/2025” ve “291/4/2025” numaralı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarıları, “İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ve “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan, “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu (Değişiklik) Yasa Önerisini oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu. Komite toplantısına CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.

Komite, ikinci sırada ele aldığı “İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni de oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu. Komite toplantısına CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.

Komite, üçüncü sırada “290/4/2025” numaralı “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, KIBTEK ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Şifa Çolakoğlu ve Salahi Şahiner de katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, dördüncü sırada gündeminde bulunan “291/4/2025” numaralı “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite, beşinci sırada gündeminde bulunan “İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Sıla Usar ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.

Komite, son olarak gündeminde yer alan “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve madde madde görüştü. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek. Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, KTAMS ve TIP-İŞ’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.