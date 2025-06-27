Polisten yapılan açıklamaya göre, Polis Özel Harekât Müdürlüğü personelinin saat 19.00’da denizde gerçekleştireceği operasyonun ardından Özel Harekât Müdürlüğü ile itfaiye personeli karada yüksekten iniş ve adam kurtarma operasyonları yapacak.

Girne Antik Limanda Dallas Büfe ile Turizm Tanıtım Ofisi önünde oluşturulacak polis birimleri stantları ile gösterilerin yanı sıra halktan gelecek sorular alanlarında uzman polisler tarafından cevaplandırılacak.

PGM Orkestrası (Polkestra) saat 21.00’de halka açık konser verecek.

Etkinliğe halkın ve basın kuruluşlarının davetli olduğu belirtildi.