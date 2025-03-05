Ülkede zam furyası devam ediyor. Güncellenen son rakamlara göre, bira fiyatları 10 TL zam geldi.

Alkollü içeceklere gelen zam sonrası bir zam da gazlı içecek ve meyve sularına geldi.

Buna göre; Coca Cola (330 ml) 20 TL olurken, 2.5 litre Coca Cola 40 TL’ye yükseldi.

Cappy meyve suyu 45 TL’den 57.50 TL’ye, teneke meyve suyu 19 TL’den 22.50 TL’ye çıktı. Küçük boy Damla Su da 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.