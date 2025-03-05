Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz’ün dün ilk tahkikat duruşmasında karar açıklandı.

Mahkeme, davanın 18 Mart 2025 oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine emir verdi. Sel 20, Gündüz ise 14 davadan itham edildi İki tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında mahkemeye toplamda 24 emare sunulmuştu. Barış Sel 20, Serdal Gündüz’e ise 14 davadan itham edilmişti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Uğur huzurunda gerçekleşen duruşmada, iddia makamı adına mahkemede Savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Dilay Zeki ile Mustafa Uluğ hazır bulundu.

Yargıç Uğur, sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılanması için yeterli şahadetin bulunduğunu belirterek, sanıkların davasının 18 Mart 2025’te oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.