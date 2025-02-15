Lefkoşa’da bir eğitim merkezine 2023-2024 yılları arasında sahte olarak düzenlenmiş Pakistan lise diplomasını vererek, tedavüle sürüp sahtekarlıkla öğrenci kaydı temin eden, ayrıca sahte ön izin hazırlayarak, üç kişiden 10 bin euro alan, Zeeshan Shahzad Ali, 2 yıl hapis cezası aldı.

Yargıç Tutku Candaş, sanığın itham edildiği sahte resmi evrak düzenleme suçunun on yıla, sahtekarlıkla para temini suçunun üç yıla kadar hapis cezası gördüğüne vurgu yaptı.

Yargıç, sanığın yurtdışında bulunan yabancı uyruklu üç kişiye sahte ön izin formu düzenleyip WhatsApp üzerinden göndererek sahtekarlıkla 10.000 Euro temin ettiğini belirtti. Candaş, sağlığın ayrıca bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmak için kendi adına sahte diplomalar düzenleyerek, tedavüle sürdüğünü anımsattı.

Yargıç, yabancı bir ülkede yaşayan insanın çok daha titiz olması gerekirken hem kendisi hem de üç kişi için sahte belge düzenlediğinin altını çizdi.

Konu suçların ciddiyetine, devlet otoritesine karşı işlenen ciddi ve kamuoyu yakından ilgilendiren suçlardan olduğuna vurgu yapan Yargıç, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Candaş, oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.