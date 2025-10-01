Güzelyurt Darts Birliği (GDB) ve Akçay Spor Kulübü iş birliği ile anlamlı bir organizasyon hayata geçiriliyor. Tüm geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na (KSV) bağışlanacak olan “Hüseyin Çangar Açık Anı Darts Turnuvası” 8 Ekim 2025 Çarşamba akşamı Akçay Spor Kulübü’nde gerçekleştirilecek.

Organizatörler, dart severleri, aile yakınlarını ve merhum Hüseyin Çangar’ın dostları ile arkadaşlarını bu özel turnuvaya davet etti.

Etkinliğin, hem spora katkı sağlaması hem de sosyal sorumluluk bilinciyle önemli bir amaca hizmet etmesi bekleniyor.