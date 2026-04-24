Süresiz ateşkesin ilan edildiği İran ve ABD arasındaki Hürmüz gerginliği sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden Hürmüz ile ilgili mesaj verdi. Trump, ABD Donanması'na boğazdaki mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulup imha edilmesi emrini verdiğini söyledi. Trump, ABD'nin Hürmüz'de mayın temizliği yaptığını söyledi.

Trump, Hürmüz mesajından kısa süre sonra yine bir Truth mesajı paylaşarak "İran'ın, liderlerinin kim olduğunu anlamakta zorlandıklarını" söyledi. ABD Başkanı, “Gerçekten bilmiyorlar. Savaşta kötü yenilgiler alan ”sertlik yanlıları" ile ılımlı olmayan ama saygı kazanan ılımlılar arasındaki iç çekişme çılgınlık!" ifadelerini kullandı. ABD'nin Hürmüz Boğazı 'nın tüm kontrolünü aldığını söyleyen Trump, “İran bir anlaşma yapana kadar boğazın ”sıkıca kapatıldığını" söyledi.

Alman Donanması'nın da olası bir Hürmüz mayın temizliği operasyonu için hazırlık yaptığı belirtildi.

ABD BİR GEMİYE DAHA EL KOYDU

ABD Savunma Bakanlığı, X üzerindne yaptığı paylaşımla ABD güçlerinin İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım altındaki M/T Majestic X adlı gemiye abluka kapsamında müdahale ettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak 2 gemiye el koydu. Liberya bayraklı Epaminondas ve Panama bayraklı MSC Francesca isimli gemilerin, gerekli izinlere sahip olmadıkları ve navigasyon sistemlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle İran kıyılarına çekildiği bildirildi.