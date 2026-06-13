Arjantin'de, ABD'de oynanacak Dünya Kupası maçlarını izlemek için vize alamayan taraftarlara, müsabakaları evlerinde izlemeleri için televizyon hediye edildi.

Başkent Buenos Aires'te bir teknoloji mağazası, Amerikan vizesi alamayan ilk 100 taraftara ücretsiz televizyon vereceğini duyurdu. Teselli kampanyaya katılmak isteyen Arjantinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde pasaportları ve vize ret belgeleriyle mağaza binası önünde sıraya girdi.

Tesellisini kampanyadan aldığı televizyonda bulan 24 yaşındaki bir Arjantin taraftarı, "Vizem reddedildi, ben de buraya geldim. Vizeye başvurdum çünkü hepimiz bunun Messi’nin son Dünya Kupası olabileceğini düşünüyoruz. Onu izleyemeyeceğim için çok üzgünüm ama buradan bir hediyeyle ayrılıyorum. Bu televizyondan dolayı mutluyum." dedi.

Kampanyayı düzenleyen şirket ise amaçlarının turnuvaya gidemeyen futbolseverlere bir nebze olsun moral vermek olduğunu ifade etti.