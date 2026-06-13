İngiltere'de skandal bir hadise meydana geldi. Bir ressamın, eşinin Sevgililer Günü hediyesi olarak aldığı listeria bakterisi bulaşmış peynir kabusa neden oldu.

Batı Sussex'te yaşayan ressam Roger Parkes, sipariş ettiği özel peynir kutusundan tüketmesinin ardından ağır şekilde hastalandı. Parkes, kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Ölümün ardından Wiltshire merkezli butik peynir üreticisi, "Baronet" isimli Reblochon tipi peynirini piyasadan geri çekti.

Daha sonra yapılan soruşturmada Parkes'in ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği ve listeria kaynaklı menenjit olduğu belirlendi.

Eşi Carina Parkes, şimdi şirkete 200 bin sterlinden (Yaklaşık 12 milyon TL) fazla tazminat talebiyle dava açtı.Şirket ise Parkes'in tükettiği peynirde ölümcül olabilen listeria bakterisinin bulunduğunu kabul etmekle birlikte, ölümden doğrudan sorumlu oldukları iddiasını reddetti.

Firma, Parkes'in ölümünden önce ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve kapsamlı aort ameliyatları geçirdiğini savundu.

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN SİPARİŞ EDİLMİŞTİ

Mahkemeye sunulan belgelere göre Carina Parkes, internet üzerinden Sevgililer Günü için özel bir peynir kutusu sipariş etti.

Kutuda bulunan "Baronet" isimli peynir, 10 Şubat'ta çiftin evine teslim edildi.

Roger Parkes, peyniri 17 Şubat'ta yemeye başladı ve sonraki günlerde tüketmeye devam etti.

21 Şubat'ta sağlık durumu ağırlaşan Parkes için ambulans çağrıldı. İlk olarak Chichester'daki St Richards Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, durumunun kötüleşmesi üzerine Brighton'daki Royal Sussex County Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan incelemelerde Parkes'e listeria enfeksiyonu teşhisi konuldu ve antibiyotik tedavisine başlandı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen sağlık durumu kötüleşmeye devam eden Parkes, 27 Şubat'ta hayatını kaybetti.

PEYNİRİN TÜKETİME UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay sonra gerçekleştirilen adli soruşturmada, peynirin listeria bakterisiyle kontamine olduğu ve insan tüketimine uygun olmadığı sonucuna varıldı.

Soruşturmada ayrıca kontaminasyonun muhtemelen üretim sürecinden kaynaklandığı belirtildi.

Şirket adına savunma yapan avukat Alexander MacPherson ise bakteriyel bulaşmayı kabul ettiklerini ancak ölüm ile peynir arasındaki nedensellik bağının kanıtlanması gerektiğini savundu.

MacPherson, Parkes'in ölümünden önce ciddi kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, derin ven trombozu ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar yaşadığını belirtti.

Avukat, bu sağlık sorunlarının yaşam beklentisini zaten önemli ölçüde azalttığını öne sürdü.

Acılı eşin avukatları ise firmanın görev ihlali nedeniyle peynirin bakteriyel olarak kirlenmiş halde piyasada kaldığını ve satıştan çekilmediğini savundu.

Dava dilekçesinde, "Şirket, kontamine ürünü satışta tutarak Roger Parkes'in bu peyniri tüketmesine neden oldu. Bu durum listeria enfeksiyonuna, çoklu organ yetmezliğine ve nihayetinde ölümüne yol açtı" ifadeleri yer aldı.

Kendini internet sitesinde "izlenimcilik ve yarı soyut sanatla ilgilenen kendi kendini yetiştirmiş bir ressam" olarak tanımlayan Roger Parkes'in aynı zamanda aşçı olarak da çalıştığı belirtildi.