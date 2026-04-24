Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın X üzerinden yayınladığı bir kutlama mesajı, sosyal medyada şok etkisi yarattı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi tehdit etmesinin ardından İsrail devletinin kuruluş yıldönümü kutladı.

Mesajda, "İsrail'in 78. Bağımsızlık Günü vesilesiyle, İsrail Hükümeti ve halkına en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Bağımsızlık Günün kutlu olsun, İsrail!" ifadesine yer verildi. Paylaşılan mesajda İsrail ve Azerbaycan bayrakları da eklendi.

Resimde ise bir İsrail şehrinin fotoğrafı paylaşıldı. İsrail'e yakın savunma ve ekonomik ilişkileri olan Azerbaycan'ın bu kutlaması, Türkiye'de öfke yarattı.

Türk kullanıcılar Türkiye'yi tehdit eden İsrail'e 'kardeş ülke' Azerbaycan'ın destek vermesine tepki gösterdi.